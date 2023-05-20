Недалеко от временно оккупированного Энергодара сработала ПВО
Вечером субботы, 20 мая, над временно оккупированной частью Запорожской области сработало российское ПВО
Об этом сообщили в Никопольской районной ВА.
По словам Евгения Евтушенко, над противоположным берегом Никопольщины работает российское ПВО.
Речь идет о местности, где расположены Каменка-Днепровская, Энергодар, Водяное и Большая Знаменка.
"Может быть громко", – пишет Евтушенко.
- В субботу, 20 мая, украинское ПВО уничтожило 5 российских беспилотников в Херсонской и Николаевской областях.
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