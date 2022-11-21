Недалеко от столицы Южной Кореи разбился истребитель
Истребитель военно-воздушных сил Южной Кореи KF-16 разбился недалеко от столицы страны
Об этом передает Синьхуа со ссылкой на ВВС Южной Кореи.
Катастрофа произошла в воскресенье, 20 ноября, в районе города Вонджу, расположенного примерно в 85 км к востоку от Сеула. Его пилот успел катапультироваться и выжить.
"Авария произошла из-за неустановленной проблемы с двигателем", - говорится в сообщении.
В настоящее время корейские военные пытаются установить, повлекло ли падение самолета ущерб гражданским.
- В августе в Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли по меньшей мере 8 человек, тогда непогода уничтожила дома, затопила железные дороги и дороги.
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