Об этом передает Синьхуа со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Катастрофа произошла в воскресенье, 20 ноября, в районе города Вонджу, расположенного примерно в 85 км к востоку от Сеула. Его пилот успел катапультироваться и выжить.

"Авария произошла из-за неустановленной проблемы с двигателем", - говорится в сообщении.

В настоящее время корейские военные пытаются установить, повлекло ли падение самолета ущерб гражданским.

В августе в Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли по меньшей мере 8 человек, тогда непогода уничтожила дома, затопила железные дороги и дороги.

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