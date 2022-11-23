Недалеко от Стамбула произошло мощное землетрясение
В ночь с 22 на 23 ноября в Турции, недалеко от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 5,9-6,0
Об этом сообщает Volcano Discovery.
Землетрясение произошло в среду, 23 ноября, в 4:08 по местному времени, на небольшой глубине 10 км. Точная магнитуда, эпицентр и глубина землетрясения будут определены, когда сейсмологи проверят данные и уточнят свои расчеты.
Национальная обсерватория Афин определила, что землетрясение имело магнитуду 6,0. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,9.
Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной части Турции. В частности в Дюздже (прим. – 170 км от Стамбула), Коджаэли, Алапли, Хендеке и Эрегли.
Ближайшим крупным городом к эпицентру был именно Дюздже – 17 км.
По состоянию на четыре часа по киевскому времени - информации о разрушениях и жертвах нет.
Сообщения от очевидцев в комментариях VD:
- "Кровать дрожала 10 секунд",
- "Легким и умеренным дрожью я начал отходить в сторону от своего стола и увидел, что люстра качается. На дворе были слышны громкие звуки птиц, лаяли собаки";
- "Проснулась от волны тряски. Трясло менее 2-х минут. Было страшно";
- "Проснулся от того, что трясет. Это продолжалось 1-2 минуты";
- "Сначала я подумал, что у меня головокружение, но потом понял, что это было землетрясение".
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