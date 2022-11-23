Недалеко от Стамбула произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Землетрясение произошло в среду, 23 ноября, в 4:08 по местному времени, на небольшой глубине 10 км. Точная магнитуда, эпицентр и глубина землетрясения будут определены, когда сейсмологи проверят данные и уточнят свои расчеты.

Национальная обсерватория Афин определила, что землетрясение имело магнитуду 6,0. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,9.

Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной части Турции. В частности в Дюздже (прим. – 170 км от Стамбула), Коджаэли, Алапли, Хендеке и Эрегли.

Ближайшим крупным городом к эпицентру был именно Дюздже – 17 км.

По состоянию на четыре часа по киевскому времени - информации о разрушениях и жертвах нет.

Сообщения от очевидцев в комментариях VD:

"Кровать дрожала 10 секунд",

"Легким и умеренным дрожью я начал отходить в сторону от своего стола и увидел, что люстра качается. На дворе были слышны громкие звуки птиц, лаяли собаки";

"Проснулась от волны тряски. Трясло менее 2-х минут. Было страшно";

"Проснулся от того, что трясет. Это продолжалось 1-2 минуты";

"Сначала я подумал, что у меня головокружение, но потом понял, что это было землетрясение".

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