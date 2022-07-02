Недалеко от российского консульства в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя
В польском городе Гданьск недалеко от российского консульства открыли сквер имени Героического Мариуполя
Об этом сообщило консульство Украины в Гданьске и мэр Гданьска Александр Дулькевич.
Мэр заявила, что сквер назвали в честь Мариуполя, в честь памяти города и его героических защитников. На его территории организовали выставку "Мариуполь — город героический" о том, как выглядел город в мирные времена и как выглядит сейчас.
"Мариуполь и Гданьск связывают не только связи партнерства, но и дружбы. Это замечательный город, который с первых дней российской агрессии стал объектом яростной и жестокой агрессии", - прокомментировала Дулькевич.
Также Дулькевич добавила, что вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским она подписала документ, по которому города пообещали оказать помощь в восстановлении Мариуполя.
- Напомним , что накануне, 1 июля 2022 года в Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу.
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