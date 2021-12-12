Недалеко от российского Хабаровска школьницы убили пенсионера за $136
В Хабаровском крае РФ две девочки-подростки ворвались в дом пенсионера, ограбили его, после чего жестоко убили
Об этом сообщает российский телеканал Рен-ТВ.
Девочки 14 и 13 лет в полночь выбили дверь в квартиру пожилого мужчины в поселке Сортировка. Они украли у него около 10 тысяч рублей, что равняется $136, устроили погром в квартире, после чего положили на пенсионера выбитую дверь и начали прыгать на ней.
На шум пришла соседка, которую подростки тоже пытались избить. Она убежала и вызвала полицию.
По прибытии силовиков пострадавший был жив, но умер по дороге в больницу - скончался от повреждений внутренних органов.
Девочек задержали, при этом они угрожали пустить газ в квартире.
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