Недалеко от российского Хабаровска школьницы убили пенсионера за $136

Об этом сообщает российский телеканал Рен-ТВ.



Девочки 14 и 13 лет в полночь выбили дверь в квартиру пожилого мужчины в поселке Сортировка. Они украли у него около 10 тысяч рублей, что равняется $136, устроили погром в квартире, после чего положили на пенсионера выбитую дверь и начали прыгать на ней.



На шум пришла соседка, которую подростки тоже пытались избить. Она убежала и вызвала полицию.



По прибытии силовиков пострадавший был жив, но умер по дороге в больницу - скончался от повреждений внутренних органов.



Девочек задержали, при этом они угрожали пустить газ в квартире.



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