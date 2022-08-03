Недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана

Об этом сообщает Iceland Monitor.

Это первое извержение с сентября 2021 года, когда лава перестала вытекать из вулкана Фаградальсфьяла.



Эйнар Херлейфссон, специалист по природным опасностям из Метеорологического бюро Исландии, подтвердил, что произошло извержение вулкана из 100-метровой трещины Мерардалир у Фагранесфьяля.



Метеорологическая служба изучает этот вопрос.



Извержение можно увидеть на вебкамере.

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