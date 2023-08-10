Недалеко от оккупированного Севастополя были слышны взрывы: минобороны РФ говорит об атаке БПЛА
Ночью 10 августа в оккупированном Севастополе якобы раздались взрывы. Министерство обороны России сообщает об атаке 11 беспилотников
Об этом сообщает минобороны РФ в telegram и тг-канал "Крымский ветер" .
Предварительно, взрывы были слышны в Сакском районе Крыма.
"Вблизи города Севастополь очередными средствами ПВО было поражено 2 БПЛА, еще 9 подавлено средствами радиоэлектронной борьбы, которые, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
В минобороны подчеркнули, что в результате атаки дронов якобы нет пострадавших и разрушений.
- 10 августа в Домодедово близ Москвы взрыв и большой пожар . Очевидцы говорят о последствиях работы ПВО, власти – о якобы взрыве на автосервисе и двух сбитых дронах.
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