Об этом сообщает минобороны РФ в telegram и тг-канал "Крымский ветер" .

Предварительно, взрывы были слышны в Сакском районе Крыма.

"Вблизи города Севастополь очередными средствами ПВО было поражено 2 БПЛА, еще 9 подавлено средствами радиоэлектронной борьбы, которые, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В минобороны подчеркнули, что в результате атаки дронов якобы нет пострадавших и разрушений.