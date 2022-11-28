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Эксклюзив

Недалеко от оккупированного Мариуполя россияне обустроили лагерь и тренируют мобилизованных, чтобы отправить на фронт, - Андрющенко

28 ноября, 2022 понедельник
10:19
война с Россией

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что военный корпус россиян в Мариупольском районе увеличился до 10-15 тысяч

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вокруг города и в городе увеличилось количество российских военных. Еще летом военный корпус армии РФ возле Мариуполя составлял около полутора тысяч. Сегодня уже где-то 7-10 тысяч возле города есть. Это россияне, вышедшие из Херсона, и мобилизованные, которые завезены из России", – отметил Андрющенко.

По его словам, недалеко от оккупированного Мариуполя россияне обустроили лагерь для мобилизованных, где их обучают.

"Там расположен военный полигон. На этом полигоне всегда тренировались наши военные. Сейчас россияне используют этот полигон для тренировки мобилизованных. Их держат по неделе, а затем доформируют части, которые отошли из Херсона и бросают на фронт", - добавил Андрющенко.

  • Напомним, глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил, что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.
  • В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте.
  • 18 ноября Петр Андрющенко заявил, что в Мариупольском районе численность россиян выросла в 7 – 10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха.
  • 20 ноября советник мэра Мариуполя информировал о возможной новой волне зачисток среди местных жителей.
  • 25 ноября появилось сообщение об указе предводителя "ДНР" Дениса Пушилина, согласно ему оккупанты в Мариуполе будут переселять потерявших жилье людей в "безхозные" дома.
  • На следующий день горсовет написал в телеграмме, что мариупольцы живут в палатках: оккупанты не предоставляют жильцам разбомбленных домов новое жилье. Еду приходится готовить на кострах, а ночевать в подвалах кинотеатра.

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