Недалеко от Мариуполя распространяется свиной грипп. Оккупанты ввели карантин

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Новоазовский и Тельмановский районы соседствуют с Мариуполем.

"На фоне коллапса медицины в Мариуполе, с учетом, что большинство мясных товаров именно из этих районов несложно представить, как быстро эта болезнь начнет повышать уровень смертности в Мариуполе. Какая-то сплошная "египетская чума" пришла с Россией", - пишет Андрющенко.