Недалеко от Мариуполя распространяется свиной грипп. Оккупанты ввели карантин
Российские оккупанты вынуждены ввести карантин в Новоазовском и Тельмановском районе
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Новоазовский и Тельмановский районы соседствуют с Мариуполем.
"На фоне коллапса медицины в Мариуполе, с учетом, что большинство мясных товаров именно из этих районов несложно представить, как быстро эта болезнь начнет повышать уровень смертности в Мариуполе. Какая-то сплошная "египетская чума" пришла с Россией", - пишет Андрющенко.
- Сегодня, 15 марта, в Мариуполе заметили новые метки на военной технике российских оккупантов.
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