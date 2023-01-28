Недалеко от Лубен микроавтобус врезался в грузовик: трое погибших, 8 раненых
Полиция Полтавщины устанавливает обстоятельства ДТП, недалеко от Лубен, в котором погибли трое и травмированы 8 человек
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.
Отмечается, что на месте смертельного ДТП работают полицейские
Стало известно, что на Полтавщине 28 января в 16:00 на автодороге вблизи города Лубны произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и стоящего в попутном направлении грузовика MAN.
"В результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте и один пассажир скончался в карете скорой. Еще 8 пассажиров, среди которых двое детей, получили телесные повреждения - им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
- 28 января в Тернопольской области в ДТП разбился водитель внедорожника.
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