Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 6 сентября, украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.

Российские войска потеряли 83 оккупантов. ВСУ уничтожили 5 танков, 12 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 3 орудия "Гиацинт-Б" и 3 единицы автобронетехники.

Оккупанты также потеряли 3 склада боеприпасов. Речь идет об объектах в Голой Пристани (прим. – Херсонщина), Томиной Балке (Херсонщина) и Снегиревке (Николаевщина).

6 сентября на южном фронте украинские зенитно-ракетные подразделения сбили российский штурмовик Су-25.

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