Недалеко от Херсона ВСУ уничтожили 2 российских склада
Украинские защитники уничтожили российские склады в Голой Пристани и Томиной Балке в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 6 сентября, украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.
Российские войска потеряли 83 оккупантов. ВСУ уничтожили 5 танков, 12 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 3 орудия "Гиацинт-Б" и 3 единицы автобронетехники.
Оккупанты также потеряли 3 склада боеприпасов. Речь идет об объектах в Голой Пристани (прим. – Херсонщина), Томиной Балке (Херсонщина) и Снегиревке (Николаевщина).
- 6 сентября на южном фронте украинские зенитно-ракетные подразделения сбили российский штурмовик Су-25.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное