Недалеко от Испании обнаружили российскую подлодку
Российскую подлодку и буксир обнаружили вблизи территориальных вод Испании
Об этом заявили минобороны Испании, сообщает El Mundo.
Инцидент произошел в среду, 11 октября. Российская подлодка класса "Кило II" и буксир "Сергей Балк" были обнаружены вблизи Испании. В минобороны испанцев подчеркивают, что российские корабли не заходили в территориальные воды Испании, но находились в водах, представляющих испанский интерес.
Российская подлодка и буксир якобы следовали транзитом через западную часть Средиземного моря, к югу от Балеарских островов. Испании пришлось сопровождать объекты, пока они не покинули этот район.
В минобороны Испании также отметили, что они сопровождают все суда, если они приближаются к зонам интереса.
- Закупка Испанией российского газа в июле выросла на 65% по сравнению с тем же месяцем в прошлом. За первые семь месяцев 2023 г. ввоз газа из РФ увеличился на 70%, что составило 21% от общего объема испанского импорта.
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