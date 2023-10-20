Недалеко от Испании обнаружили российскую подлодку

Об этом заявили минобороны Испании, сообщает El Mundo.

Инцидент произошел в среду, 11 октября. Российская подлодка класса "Кило II" и буксир "Сергей Балк" были обнаружены вблизи Испании. В минобороны испанцев подчеркивают, что российские корабли не заходили в территориальные воды Испании, но находились в водах, представляющих испанский интерес.

Российская подлодка и буксир якобы следовали транзитом через западную часть Средиземного моря, к югу от Балеарских островов. Испании пришлось сопровождать объекты, пока они не покинули этот район.

В минобороны Испании также отметили, что они сопровождают все суда, если они приближаются к зонам интереса.