Об этом сообщило AP .

Утром 6 октября береговая охрана Греции сообщила о двух затонувших лодках. Одна из них была обнаружена у восточного острова Лесбос. На ней находились около 40 человек. Удалось обнаружить 15 тел погибших. Пять человек удалось спасти в воде, еще троих - на скалистом выступе у места затопления. Другие считаются пропавшими без вести.

Вторая лодка затонула у острова Китира. Там вечером 5 октября затонул катер со 100 мигрантами. 30 человек удалось спасти после столкновения со скалами у порта села Диакофти на востоке острова. Скорость ветра в этом районе достигала 70 км/ч.

"Мы могли видеть, как лодка разбивается о скалы, а люди поднимают на них, чтобы попытаться спастись. Все жители спустились в гавань, чтобы попытаться помочь", - рассказала местная жительница.

Во время спасательной операции пожарные спустили веревки, чтобы помочь мигрантам подняться на скале на берегу моря. Также в этом районе будет открыта школа, чтобы предоставить убежище спасенным. В четверг ожидается прибытие военно-морских водолазов.

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