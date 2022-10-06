Недалеко от Греции затонули две лодки с мигрантами, 15 человек погибли
В греческих водах затонули две лодки с мигрантами, 15 человек погибли, десятки считаются пропавшими без вести
Об этом сообщило AP .
Утром 6 октября береговая охрана Греции сообщила о двух затонувших лодках. Одна из них была обнаружена у восточного острова Лесбос. На ней находились около 40 человек. Удалось обнаружить 15 тел погибших. Пять человек удалось спасти в воде, еще троих - на скалистом выступе у места затопления. Другие считаются пропавшими без вести.
Вторая лодка затонула у острова Китира. Там вечером 5 октября затонул катер со 100 мигрантами. 30 человек удалось спасти после столкновения со скалами у порта села Диакофти на востоке острова. Скорость ветра в этом районе достигала 70 км/ч.
"Мы могли видеть, как лодка разбивается о скалы, а люди поднимают на них, чтобы попытаться спастись. Все жители спустились в гавань, чтобы попытаться помочь", - рассказала местная жительница.
Во время спасательной операции пожарные спустили веревки, чтобы помочь мигрантам подняться на скале на берегу моря. Также в этом районе будет открыта школа, чтобы предоставить убежище спасенным. В четверг ожидается прибытие военно-морских водолазов.
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