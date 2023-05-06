Об этом сообщает полиция Киевщины.

Отмечают, что инцидент произошел в 21:25 на территории, которая некоторое время была оккупирована. 50-летний водитель агрофирмы возвращался на предприятие. Он наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину.

В результате взрыва мужчина получил ранения, его госпитализировали. Пока угрозы его здоровью и жизни нет.

"Уважаемые граждане! Будьте осторожны на деоккупированных территориях. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, звоните по телефону на спецлинию "102", - напомнили в полиции.