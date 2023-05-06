Недалеко от Броваров тракторист взорвался на противотанковой мине
В пятницу, 5 мая, на полевой дороге между селами Плоске и Гоголев, близ Броваров, тракторист взорвался на противотанковой мине
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Отмечают, что инцидент произошел в 21:25 на территории, которая некоторое время была оккупирована. 50-летний водитель агрофирмы возвращался на предприятие. Он наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину.
В результате взрыва мужчина получил ранения, его госпитализировали. Пока угрозы его здоровью и жизни нет.
"Уважаемые граждане! Будьте осторожны на деоккупированных территориях. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, звоните по телефону на спецлинию "102", - напомнили в полиции.
- Пять пиротехников в течение 1 мая обследовали около 0,5 га территории Святошинского лесничества и обнаружили части боеприпасов РСЗО.
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