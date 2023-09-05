"Нечестный способ избежать мобилизации": министр Лесной поддержал отмену отсрочки для некоторых студентов

Об этом он написал в Facebook .

"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. Зато образование, а тем более высшее образование должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", - написал министр.

Он отметил, что существует тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но нечестный способ избежать мобилизации.

"Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", - написал Лесной.

Министр образования добавил, что законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос.

Лесной рассказал, что в изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Глава Минобороны Резников заявил , что сейчас самое главное навести порядок в центрах комплектации (военнокоматах).

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов . Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

Представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для украинцев, получающих второе высшее образование. Затем в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации.