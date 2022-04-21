Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет, - написала министр. - Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно".



Она подчеркнула, что надежды на успех в эвакуации добавляет то, что вчера (20 апреля. - ред.) люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).



"Просим прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-то возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!", - написала Ирина Верещук.

Напомним, российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.

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