Нечем порадовать, - Ирина Верещук о срыве эвакуации из Мариуполя
21 апреля не удалось осуществить запланированную эвакуацию гражданских из заблокированного города
Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет, - написала министр. - Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно".
Она подчеркнула, что надежды на успех в эвакуации добавляет то, что вчера (20 апреля. - ред.) люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).
"Просим прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-то возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!", - написала Ирина Верещук.
- Напомним, российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное