Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 9 ноября.

Сообщается, что у "мобиков", проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.

Также Генштаб рассказал, что подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, издали оснащение, изготовленное еще в прошлом столетии. Отмечается металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 лет.

Кроме того, по словам Генштаба, из-за плохих условий хранения значительная часть стрелкового оружия россиян, а именно автоматов АК-74, находится в нерабочем состоянии.

Ранее стало известно, что Путин узаконил в России мобилизацию заключенных, за исключением террористов, госпредателей и педофилов.

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