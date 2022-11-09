Нечеловеческие условия и средства защиты прошлого века: у российских мобиков ухудшается морально-психологическое состояние, - Генштаб
В Генштабе рассказали, что у мобилизованных россиян, проходящих подготовку в РФ, ухудшается морально-психологическое состояние из-за плохих условий пребывания и старого оснащения
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 9 ноября.
Сообщается, что у "мобиков", проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.
Также Генштаб рассказал, что подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, издали оснащение, изготовленное еще в прошлом столетии. Отмечается металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 лет.
Кроме того, по словам Генштаба, из-за плохих условий хранения значительная часть стрелкового оружия россиян, а именно автоматов АК-74, находится в нерабочем состоянии.
- Ранее стало известно, что Путин узаконил в России мобилизацию заключенных, за исключением террористов, госпредателей и педофилов.
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