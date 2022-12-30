Нечего обсуждать со страной-агрессором, - Санду о возможных переговорах с РФ

Об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1.

Санду отметила, что РФ сейчас использует свои стандартные инструменты: угрозы и попытки устрашения других стран.

"Это угрозы. К сожалению, таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине в целом, очень серьезное", - сказала она.

Президент Молдовы добавила, что ранее действующая власть хотела построить конструктивные отношения с Россией, впрочем, полномасштабная война в Украине и "убийство соседей" сделало эти планы невозможными.

"Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?" – отметила Санду.

На вопрос, планирует ли она поездки и встречи с российскими властями, президент ответила, что не заинтересована в этом.

"Мне нечего обсуждать со страной-агрессором", - подчеркнула Санду.

29 декабря президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна должна стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия.