Нечего обсуждать со страной-агрессором, - Санду о возможных переговорах с РФ
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не планирует переговоры с Россией, поскольку ей "нечего обсуждать с государством-агрессором"
Об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1.
Санду отметила, что РФ сейчас использует свои стандартные инструменты: угрозы и попытки устрашения других стран.
"Это угрозы. К сожалению, таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине в целом, очень серьезное", - сказала она.
Президент Молдовы добавила, что ранее действующая власть хотела построить конструктивные отношения с Россией, впрочем, полномасштабная война в Украине и "убийство соседей" сделало эти планы невозможными.
"Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?" – отметила Санду.
На вопрос, планирует ли она поездки и встречи с российскими властями, президент ответила, что не заинтересована в этом.
"Мне нечего обсуждать со страной-агрессором", - подчеркнула Санду.
- 29 декабря президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна должна стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия.
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