Об этом говорится в совместном заявлении омбудсмена и Совета нацсообществ Украины.

Еспресо.TV приводит полный текст заявления:

Совместное заявление Совета национальных сообществ Украины и уполномоченного Верховной Рады по правам человека о геноциде РФ против коренных народов России и Украины

Мы, члены Совета национальных сообществ Украины и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, решительно осуждаем агрессивную имперскую политику, которую проводит Кремль в отношении крымскотатарского народа и коренных народов России. Человечество оказалось перед лицом небывалого по масштабам геноцида, развязанного российским агрессором.

Речь идет не только о преступлениях против украинской нации, которая под ежедневными ракетными и артиллерийскими обстрелами уже восьмой месяц героически отражает вооруженное нашествие российской армии. Речь идет и о геноциде коренных народов самой России, в том числе тех, которые сама Россия не признает коренными народами, искусственно создавая для этого законодательные барьеры.

Многочисленные авторитетные исследования доказывают, что потери на войне этнических россиян в десятки, а то и сотни раз меньше потерь лиц из числа коренных народов и национальных меньшинств, населяющих, в том числе, Северный Кавказ и оккупированные районы Грузии и Украины. Именно из этих регионов в первую очередь мобилизуют граждан, когда Кремль, понеся сокрушительные потери на поле боя, понял, что реализовать имперские амбиции не удастся. Именно эти регионы непропорционально коснулась объявленная российским диктатором 21 сентября 2022 года мобилизация. Похожая ситуация в Дагестане, понесшем наибольшие потери мужского населения во время вторжения в Украину. Все национальные меньшинства России сегодня на грани физического уничтожения, потому что используются в угоду имперским амбициям Кремля.

Цифры красноречивы: в аннексированном Крыму почти 50% повесток во время мобилизации получают крымские татары, при этом коренной народ составляет чуть более 10% населения полуострова. То, чего не удалось достичь во время принудительной депортации 1944 года, пытаются завершить почти 80 лет спустя.

Мы обращаемся к представителям наших народов, проживающих на территории России: сражайтесь! Восставайте против преступных приказов! Вам не нужна эта война, вы не должны умирать на ней! Почти 60 тыс. российских солдат уже погибли из-за того, что побоялись сказать "нет". И что дальше? А дальше – горе и слезы детей, матерей, жен, которые до конца своей жизни будут задавать вопросы: ради чего? Также обращаемся к нашим гражданам, находящимся на оккупированных территориях Украины, с призывом игнорировать мобилизацию, не являться на мобилизационные пункты, не выполнять распоряжение преступной власти! Если вас насильно погнали на эту захватническую войну, сдавайтесь в плен Вооруженным Силам Украины, но не поднимайте руку на братьев.

Для всех народов, проживающих на территории Российской Федерации самое важное – сохранить жизнь своих сыновей, ибо впереди долгая борьба за восстановление наших реальных прав и свобод, за восстановление нашей самобытности, а также государственности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия во временно оккупированном Крыму пытается мобилизовывать крымских татар и уничтожить крымскотатарский народ и призвал мир к немедленной и жесткой реакции.

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