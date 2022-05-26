Небылицы Медведчука – это атака на верховенство права, - нардеп Синютка

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Уже был Деркач, был Портнов , сегодня Медведчук, завтра еще Путина попросят, чтобы он свидетельствовал против Порошенко. На такие действия есть очень простой ответ, что это атака на Порошенко. И понятно потому, что Порошенко сегодня невыгоден Кремлю и, пожалуй, многим внутри Украины. Но сейчас намного более глобальная вещь, об этом говорит "Европейская солидарность" относительно членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. В июне это будет решаться на саммите ЕС и есть возможность получить Украине план действий по членству в НАТО", - отметил народный депутат Украины.



Олег Синютка предположил, что события с Медведчуком – это вторая серия после отключения каналов "Еспресо", "Прямого" и "5-го" от цифрового вещания, являющегося атакой на свободу слова, то есть такой перечень событий говорит о возможной подготовке к выборам.



"Небылицы Медведчука – это атака на верховенство права. Верховенство права и свобода слова – это базовые принципы, без которых Украину никогда не примут в Евросоюз и НАТО. И когда мы это все видим, у меня возникает вопрос: Почему в это время атакуют эти направления, чтобы дать уже сегодня возможность Европейскому Союзу сомневаться в необходимости вступления Украины в ЕС и НАТО? Это очень опасная политика, очень опасные прецеденты, поэтому я бы призвал этих людей, раскручивающих подобную тематику, если хотите посчитаться с Порошенко, у вас будет время после войны" - отметил нардеп.



Синютко подчеркнул, что сегодня мы не имеем право атаковать такие базовые основы, как верховенство права и свобода слова, чтобы Украина получила статус кандидата члена ЕС и план действий в НАТО.

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