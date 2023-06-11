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Небрежная операция РФ: подрывом Каховской ГЭС россияне хотели сделать проблемы ВСУ, - Портников

11 июня, 2023 воскресенье
08:02
Война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников отметил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС – это спланированное преступление россиян, в котором нет логики

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС – это спланированное преступление, но в нем нет логики. Восемь лет вести переговоры по воде для Крыма. Первым, что сделать после оккупации Херсонщины – открыть канал. Подавать это как огромное достижение и потом уничтожить любые шансы на его работу. Россияне не собираются отступать и уходить из Украины. У них есть четкий план работы до 2030 года, и в их плане Украины до 2030 года не будет. Даже, если представить, что они между собой говорят, что Крым отдадут, то в плане этого нет. Нужно понимать, что Крым как военный объект не очень удачно развивался до открытия Северокрымского канала", - пояснил Портников.

Журналист также добавил, что Северокрымский канал давал ресурсы не только для обороны, но и ресурсы для нападения.

"Напомню о проигранной Крымской войне времен Российской империи и проигранной Крымской операции в 1944 году. Россияне все время бежали из Крыма, потому что не было достаточно ресурсов для обороны. Северокрымский канал давал ресурсы не только для обороны, но и ресурсы для нападения. Россияне своими руками отрезали себе органы реагирования. Я не думаю, что они хотели затопить собственные линии обороны. Я считаю, что идеей россиян было создать проблемы для украинских войск на другом берегу Днепра. Это небрежная операция. Для того чтобы понять, как она произошла, нужны спутнику данные, разведывательная информация. Через некоторое время мы получаем полную информацию. Но россияне используют все информационные возможности, чтобы скомпрометировать Украину", - подчеркнул Портников.

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Виталий Портников
геноцид украинцев
Каховская ГЭС
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