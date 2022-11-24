Небольшой дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 ноября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Espreso TV Наталья Диденко .

В течение дня в западных областях ожидается температура воздуха -3...+3 градуса. В северной части 0...+3 градуса.

На Востоке и в Центре +4...+9 градусов (только в Винницкой области около нуля).

А на Юге ожидается +7...+12, в Крыму до +14 градусов.

Влажная погода сохранится, периодически будет небольшой дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

Восточные области – без осадков завтра.

В Киеве 25 ноября пройдет дождь, возможно, иногда с мокрым снегом.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +1...+3 градусов.

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