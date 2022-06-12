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Небольшое село в Британии приютило более 30 украинских беженцев

12 июня, 2022 воскресенье
15:23
беженцы из Украины На фото село Окхилл

Более 10 семей в небольшой деревне, расположенной в графстве Сомерсет Великобритании, приютили в своих домах 30 беженцев из Украины

Об этом пишет BBC.

Издание сообщает, что в Окхилле всего 750 человек. Жители села хотят вдохновить другие общины открыть свои двери и подумать о спонсировании нуждающихся в жилье беженцев.

Программа "Дом для Украины" заработала в марте и позволяет людям, проживающим в Великобритании, спонсировать украинских граждан, чтобы приехать жить в Британию, если у них есть соответствующее жилье.

Британец Роб Вестелл вспомнил о программе на странице местного села в Facebook, и несколько семей обратились и заявили, что хотят принять участие.

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что более 14 миллионов человек покинули свои дома в Украине после вторжения России, и около половины из них уехали в другие страны. BBC сообщает, что жители Британи критиковали программу временной защиты за то, что люди ждали визы очень долго. Правительство отвечало, что необходимо провести проверку безопасности относительно всех спонсоров, прежде чем выдать визы.

  • 29 мая британские СМИ сообщали, что более 500 украинских детей-беженцев ожидают решения о визе в Великобританию.
  • 3 июня The Guardian подсчитали, что Британия принимает меньше беженцев из Украины "на душу населения", чем большинство стран Европы.

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