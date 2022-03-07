Небольшие положительные сдвиги по гуманитарным коридорам, однако интенсивные консультации будут продолжены, - Подоляк о результатах третьего раунда переговоров с РФ
В Беларуси завершился третий раунд переговоров Украины с Россией
О результатах переговоров сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Третий раунд переговоров завершился. Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. Мы получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии РФ. С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирия, и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат", - отметил он.
- Напомним, после первого раунда переговоров 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с РФ пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.
- 3 марта состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы, после которых Михаил Подоляк заявил, что Украина не получила результаты , на которые рассчитывала.
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