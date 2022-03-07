Небольшие положительные сдвиги по гуманитарным коридорам, однако интенсивные консультации будут продолжены, - Подоляк о результатах третьего раунда переговоров с РФ

О результатах переговоров сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Третий раунд переговоров завершился. Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. Мы получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии РФ. С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирия, и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат", - отметил он.

