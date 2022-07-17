Небольшие дожди, солнечная и теплая погода, - синоптик Наталья Диденко дала прогноз на 18 июля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме.

В течение 18 июля температура воздуха в Украине будет +20...+25°C, а на Юге достигнет +24...+28°C. В Сумской и Черниговской областях синоптик прогнозирует небольшие дожди.

Ветер будет северный и северо-западный, умеренный, но на востоке может быть сильнее.

В Киеве 18 июля следует ожидать сухую, солнечную, теплую погоду, до +22...+23°C.

На следующей неделе в Украине будет умеренно тепло, затем температура воздуха вырастет.

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