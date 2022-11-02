Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды на 3 ноября от Наталки Диденко

Об этом информирует в фейсбуке Наталья Диденко .

Из-за атмосферного фронта окклюзии, когда объединяются теплый и холодный фронты, небольшие дожди возможны на Житомирщине, Киевщине, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Но дальше никаких серьезных дождей не видно в Украине.

Температура воздуха также не будет проявлять себя как-то активно – холодно уже ночью, прохладно днем.

Минимально от 1 мороза до 5 тепла, максимально +6...12 градусов.

Завтра 3 ноября значительно теплее погода в южной части и на Западе Украины: ночью +6...12 градусов, днем +10...17 градусов.

Теплым островком дольше всего продержится Закарпатье - если есть возможность отдохнуть, запланируйте себе прекрасные термальные воды или единение с природой в окрестных лесах, горах, долинах.

В Киеве в четверг ожидается в течение дня около +9...10 градусов. Есть вероятность незначительного дождя, но ничего существенного. Несколько дискомфортным будет порывистый ветер западного направления.

Антициклон Andre будет гостить еще долго в Украине.

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