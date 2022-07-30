Небо стран Балтии будет под защитой истребителей Германии, Венгрии и Италии, - НАТО
С понедельника, 1 августа, немецкие, венгерские и итальянские истребители начнут воздушное патрулирование над Балтийским регионом в рамках миссии НАТО по контролю над воздушным пространством
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт НАТО.
Отмечается, что в ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около восьмидесяти человек будут руководить миссией с авиабазы Шяуляй в Литве, тогда как четыре немецких самолета Eurofighter будут вылетать из Эмари в Эстонию. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter, базирующиеся в Мальборке, Польша.
"Воздушная полиция НАТО является ярким примером солидарности Альянса в действии, — сказала представитель НАТО Оана Лунгеску, – В то время, когда европейская безопасность была фундаментально изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда бдительны".
Новые контингенты заменили бельгийские, французские и испанские подразделения, патрулировавшие регион с апреля. После нескольких месяцев в Шяуляе самолеты ВВС Чехии продолжат свою дислокацию в течение лета. Союзники по очереди охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой после того, как они присоединились к НАТО в 2004 году, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса, добавив дополнительные самолеты.
Согласно миссии НАТО по контролю над воздухом, истребители поднимаются в небо, когда самолеты вблизи воздушного пространства Альянса не соблюдают надлежащие процедуры пилотирования. Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству Североатлантического союза.
- Напомним, страны Балтии хотят, чтобы НАТО в 10 раз увеличило присутствие в регионе.
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