Небо над Украиной остается открытым, - Министерство инфраструктуры

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

В министерстве отметили, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации" , – заявили в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. В настоящее время проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - заверили в Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков пояснил, что рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю.

"Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", - пообещал Кубраков.

Напомним, 13 февраля нардеп Алексей Гончаренко заявил, что с понедельника международное воздушное сообщение с Украиной может быть приостановлено из-за приостановки страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве нашей страны.

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