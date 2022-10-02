"Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны": в Германии выйдет фейсбук-дневник Жадана
В немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны")
Об этом писатель сообщил у себя в facebook.
Книга состоит из сообщений Жадана в социальных сетях с самого начала полномасштабного вторжения.
"Сегодня впервые взял в руки свою новую книгу, "Небо над Харьковом" - дневниковые записи первых шести месяцев большого противостояния и сопротивления. Для меня эта книга особенная - делая ежедневные записи, что-то фиксируя и на что-то реагируя, честно говоря, не видел за этим всем бумажного издания. Но немецкие друзья собрали это все вместе и предложили издать. Я даже не перечитывал - считал, что это будет не слишком честно по отношению к реальности", - написал Жадан.
Также издание Читомо сообщило, что вскоре книга выйдет в США, Польше и Дании.
"У него нет времени на дневник. Сергей Жадан днем и ночью гуляет в обстрелянном Харькове – эвакуирует детей и стариков из пригорода, раздает продукты, координирует доставку военным и дает концерты. Посты в соцсетях документируют его путешествия по городу и без устали, день за днем, ободряют харьковчан", - говорится в аннотации.
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Также сообщается, что в Украине книгу публиковать не будут: "Вы же и так сидите в моем фб, зачем вам книга", - отметил писатель.
Приобрести издание можно за €20 (₴725), через неделю оно появится в немецких книжных магазинах.
- Напомним, что в конце августа Сергей Жадан принимал участие в благотворительных чтениях в Люблине, где получил медаль "Люблин - героям" от городского головы Кшиштофа Жука.
- Сергей Жадан в течение войны не прекращает свою литературную и музыкальную деятельность, организуя благотворительные концерты и литературные вечера в поддержку украинских воинов. Так, 18 сентября группа "Жадан и Собаки" вернулась из благотворительного тура по городам Европы, который проходил в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия".
- Один из их концертов, который должен был состояться в Милане, отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну".
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