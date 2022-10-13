Об этом сообщает Spiegel.

Известно, что федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт вместе с коллегами подписала декларацию про Европейскую инициативу "Небесный щит" на полях встречи НАТО в Брюсселе.

По словам Ламбрехт, кроме Германии, к проекту привлечены еще 14 стран. В частности, речь идет о Британии, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литве, Нидерландах, Румынии и Словении. Представители этих стран присутствовали на церемонии подписания декларации "Небесный щит". По словам дипломатов, Эстония тоже хочет принять участие.

Это должно помочь устранить пробелы в системе противовоздушной обороны Европы. Есть недостатки, например, в сфере баллистических ракет, достигающих больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

12 октября Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России. Он добавил, что Украина – большая страна с большим количеством городов, поэтому нужно усилить поддержку, чтобы Украина могла защитить больше гражданских людей.

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