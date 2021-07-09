"Неадекватный нарушению": председатель Госпотребслужбы заявила, что "Новую почту" не будут штрафовать на 325 млн грн
Председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что "Новую почту" не будут штрафовать на 325 млн грн
Об этом она написала в Facebook.
"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наложили на "Новую почту". Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение", - написала она.
Магалецкая добавила, что встретится с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.
По ее словам, необходимо срочно менять законодательство, потому что такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах.
"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГПС (Госпотребслужба, - ред.) никто не будет "рвать" бизнес пока я возглавляю эту структуру. Все подробности - позже", - добавила руководительница Госпотребслужбы.
Отметим, что оштрафовали компанию после внеплановой проверки в одном из отделений. Поводом стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.
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