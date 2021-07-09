"Неадекватный нарушению": председатель Госпотребслужбы заявила, что "Новую почту" не будут штрафовать на 325 млн грн

Об этом она написала в Facebook.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, наложили на "Новую почту". Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение", - написала она.

Магалецкая добавила, что встретится с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.



По ее словам, необходимо срочно менять законодательство, потому что такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГПС (Госпотребслужба, - ред.) никто не будет "рвать" бизнес пока я возглавляю эту структуру. Все подробности - позже", - добавила руководительница Госпотребслужбы.



Отметим, что оштрафовали компанию после внеплановой проверки в одном из отделений. Поводом стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.