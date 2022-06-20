Как сообщает ГУР, в ранее опубликованном разговоре благодаря расспросу девушки оккупант рассказал об убийстве десяти военнослужащих ВСУ.

«…Ты почему мне такие вопросы задаешь? Ты понимаешь, что наши разговоры перехватывают?.. Зачем так было делать?.. П***ец, бл**ь. Вы же все в шутку воспринимаете", - просит девушку поставить на телефон "заглушку", а также опасается, как бы их нынешний разговор снова не перехватили.