"Не знаю, доживу ли до свадьбы". Оккупанты и их родные паникуют после обнародования украинской разведкой их разговоров
Главное управление разведки Министерства обороны перехватило разговор российского оккупанта с невестой, в котором он жалуется на перехват другого их разговора
Как сообщает ГУР, в ранее опубликованном разговоре благодаря расспросу девушки оккупант рассказал об убийстве десяти военнослужащих ВСУ.
«…Ты почему мне такие вопросы задаешь? Ты понимаешь, что наши разговоры перехватывают?.. Зачем так было делать?.. П***ец, бл**ь. Вы же все в шутку воспринимаете", - просит девушку поставить на телефон "заглушку", а также опасается, как бы их нынешний разговор снова не перехватили.
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