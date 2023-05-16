Не знаком с Князевым и никогда с ним даже не говорил, - Жеваго
Предприниматель Константин Жеваго рассказал, что не знаком с отстраненным председателем Верховного Суда Украины Всеволодом Князевым и никогда с ним не общался
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Я хочу подчеркнуть, что хоть я и проработал много лет в комитете по правовой политике Верховной Рады, я не знаю, что происходило в последние годы по реформированию Верховного Суда Украины. Я в своей жизни никогда не встречал Всеволода Князева и не знаком с ним лично. Кроме того, я никогда даже не общался с ним. Только сегодня я мог увидеть его по телевидению. Еще несколько дней назад я бы не узнал его среди людей, которых когда-либо встречал", - рассказал Жеваго.
Предприниматель подчеркнул, что в Украине много людей, которые хотели бы дискредитировать судей Верховного Суда.
"Сейчас самое главное - нужно избегать провокаций. Поскольку сейчас в Украине много людей, которые хотели бы дискредитировать реформированный суд. Я допускаю, что среди сотен судей Верховного Суда могут быть люди, которые могут быть причастны к коррупционным схемам. Однако я верю в то, что благодаря расследованию мы сможем доказать, что 99% людей в Верховном Суде правосудны и честны", - добавил он.
- Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины.
- По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
- 16 мая пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к ситуации с якобы получением взятки председателем или судьями Верховного Суда Украины. Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от действовавших в интересах предпринимателя людей, полностью ложна
- 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, которого задержало Национальное антикорпуционное бюро - он теперь не возглавляет его.
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