Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Не знаком с Князевым и никогда с ним даже не говорил, - Жеваго
Эксклюзив

Не знаком с Князевым и никогда с ним даже не говорил, - Жеваго

16 мая, 2023 вторник
20:24
Экономика Константин Жеваго

Предприниматель Константин Жеваго рассказал, что не знаком с отстраненным председателем Верховного Суда Украины Всеволодом Князевым и никогда с ним не общался

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Я хочу подчеркнуть, что хоть я и проработал много лет в комитете по правовой политике Верховной Рады, я не знаю, что происходило в последние годы по реформированию Верховного Суда Украины. Я в своей жизни никогда не встречал Всеволода Князева и не знаком с ним лично. Кроме того, я никогда даже не общался с ним. Только сегодня я мог увидеть его по телевидению. Еще несколько дней назад я бы не узнал его среди людей, которых когда-либо встречал", - рассказал Жеваго.

Предприниматель подчеркнул, что в Украине много людей, которые хотели бы дискредитировать судей Верховного Суда.

"Сейчас самое главное - нужно избегать провокаций. Поскольку сейчас в Украине много людей, которые хотели бы дискредитировать реформированный суд. Я допускаю, что среди сотен судей Верховного Суда могут быть люди, которые могут быть причастны к коррупционным схемам. Однако я верю в то, что благодаря расследованию мы сможем доказать, что 99% людей в Верховном Суде правосудны и честны", - добавил он.

Видео
Украина
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
Читайте также:
Юрій Бутусов
Автор
15 мая, 2023 понедельник
Как применение крылатых ракет Storm Shadow изменяет характер боевых действий
РФ здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ
16 мая, 2023 вторник
Дроны, крылатые и баллистические ракеты: РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев
15 мая, 2023 понедельник
Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ, - Washington Post
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 37.8
  • EUR
    Покупка 40.48
    Продажа 41.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
16 мая
22:01
Live
"Интер" – "Милан" 0:0: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
21:44
В США предположили, что российские "кинжалы" повредили Patriot, в ВСУ не комментируют
21:18
Галактика Млечный Путь может иметь другую форму, чем считали ранее
21:16
Обновлено
Отстраненному главе ВСУ Князеву сообщили о подозрении в получении взятки
21:03
Место русные с ее "кинжалами" – в аду: Порошенко везет на фронт новую партию техники
21:00
Эксклюзив
Жеваго о "пленках" по делу Князева: расскажу правоохранителям все, что знаю, и готов давать показания
21:00
Обзор
Исключительная ракетная атака, ВСУ идут вперед вокруг Бахмута, Россия просит дроны у Ирана и говорит об "уничтоженной" Patriot. Мировые СМИ об Украине 16 мая
20:55
США наложили санкции на хакера из РФ Матвеева и объявили вознаграждение за данные о нем
20:30
Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
20:27
В Италии изъяли около 3 тонн кокаина, который везли в Армению
20:19
Экс-посол США в РФ: России нельзя доверять, любые вопросы нужно решать с позиции силы и уверенности
20:07
OPINION
Пригожин – агент Буданова, а Герасимова пора расстрелять
20:01
Обновлено
Масштабные финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов: подсанкционному олигарху Фуксу объявили подозрение
19:52
"Русский самолет, иди...": В Грузии протестуют против возобновления авиасообщения с РФ
19:50
Враги за день нанесли 27 ракетных и 37 авиаударов, а также совершили 20 обстрелов из РСЗО, — Генштаб
19:08
ракета Storm Shadow
Украина уже начала применять ракеты большой дальности, - CNN
19:02
Буданов намекнул на причастность Украины к ликвидации приспешников Кремля и оценил способность РФ противостоять контрнаступлению ВСУ
19:00
Обзор
Победные новости 447-го дня войны: армия РФ находится в катастрофической ситуации в Бахмуте, а олигарху Фуксу объявили подозрение
18:59
Amnesty International
Больше всего за 5 лет: в мире в прошлом году казнили почти 900 человек, - Amnesty International
18:49
Саммит Совета Европы поддержит трибунал для РФ и элементы мирного плана Зеленского, - президент ПАСЕ Кокс
18:42
Туроператоры России прогнозируют катастрофический сезон в Крыму
18:20
В Польше открыли медцентр для обслуживания украинских беженцев
18:18
Эксклюзив
Лукашенко
Планы Лукашенко рушатся, он уже боится за своих сыновей, - представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси
18:07
OPINION
Юрий Бутусов
Появление в сети видео с работой ПВО играет на руку врагу
18:03
"Вызывает сомнения в европейском курсе страны": в ЕС отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ
17:49
Глава ПАСЕ Кокс: Украина должна провести выборы несмотря на войну, это обязательство по уставу Совета Европы
17:38
Эксклюзив
Китай
Нет оснований полагать, что Китай мог быть предупрежден о ночном обстреле Киева и задержал приезд своего представителя, - дипломат Литвин
17:37
Германия передала 34 пикапа для Сил обороны Украины
17:25
Германия вслед за Британией исключила передачу собственных истребителей Украине
17:25
Посол Украины в Турции оценил перспективы продления "зернового соглашения" после 18 мая
17:13
Маляр: ВСУ освободили 20 кв. км пригорода Бахмута, но враг понемногу продвигается в городе, разрушая его артиллерией
17:00
В Одессе нашли повешенного военного
16:58
Компрометируют работу ПВО: Воздушные силы призвали военные администрации урегулировать работу уличных видеокамер
16:41
Молдова и США готовят соглашение об "открытом небе": поспособствует авиасообщению между двумя странами
16:40
Впервые после покупки Twitter: Маск приобрел еще одну компанию
16:32
В России предлагают легализовать депортацию украинцев с оккупированных территорий
16:30
Эксклюзив
Потеря полковников – это маркер катастрофической ситуации российской армии на Бахмутском направлении, - Череватый
16:30
В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста
16:30
Эксклюзив
"Фашисты называли себя фашистами, нацисты – нацистами": Климкин предлагает найти корректное определение режима в РФ
16:27
Основной в армии: в США одобрили продажу вертолётов Chinook Германии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV