Не знаком с Князевым и никогда с ним даже не говорил, - Жеваго

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"



"Я хочу подчеркнуть, что хоть я и проработал много лет в комитете по правовой политике Верховной Рады, я не знаю, что происходило в последние годы по реформированию Верховного Суда Украины. Я в своей жизни никогда не встречал Всеволода Князева и не знаком с ним лично. Кроме того, я никогда даже не общался с ним. Только сегодня я мог увидеть его по телевидению. Еще несколько дней назад я бы не узнал его среди людей, которых когда-либо встречал", - рассказал Жеваго.

Предприниматель подчеркнул, что в Украине много людей, которые хотели бы дискредитировать судей Верховного Суда.

"Сейчас самое главное - нужно избегать провокаций. Поскольку сейчас в Украине много людей, которые хотели бы дискредитировать реформированный суд. Я допускаю, что среди сотен судей Верховного Суда могут быть люди, которые могут быть причастны к коррупционным схемам. Однако я верю в то, что благодаря расследованию мы сможем доказать, что 99% людей в Верховном Суде правосудны и честны", - добавил он.