"Не знаешь, как собраться". Надя Дорофеева пожаловалась на усталость от войны и ракет

Об этом она написала в Instagram .

"Усталость после тура, война, летят ракеты ночью и днем. Вот сегодня - прервав спорт, не успев нормально позавтракать, бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься чтобы догнать свой режим, садишься в тачку и тебя накрывает. Неуверенность, сомнения, постоянное давление, ответственность. Сегодня от меня впервые не положительный пост, потому что фиг его знает, как собраться. И как вы все, люди, держитесь", — написала она.

В комментариях украинцы напомнили Дорофеевой, что на это рассчитывает враг.