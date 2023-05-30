"Не знаешь, как собраться". Надя Дорофеева пожаловалась на усталость от войны и ракет
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала фото после воздушной тревоги в Киеве и призналась, что устала от войны
Об этом она написала в Instagram .
"Усталость после тура, война, летят ракеты ночью и днем. Вот сегодня - прервав спорт, не успев нормально позавтракать, бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься чтобы догнать свой режим, садишься в тачку и тебя накрывает. Неуверенность, сомнения, постоянное давление, ответственность. Сегодня от меня впервые не положительный пост, потому что фиг его знает, как собраться. И как вы все, люди, держитесь", — написала она.
В комментариях украинцы напомнили Дорофеевой, что на это рассчитывает враг.
- В понедельник, 29 мая, в Киеве раздались взрывы. На территории города и области работала ПВО, в нескольких районах столицы упали обломки ракет. Россияне атаковали Киевщину "искандерами". Все 11 ракет, летевших на столицу и область, были уничтожены силами ПВО.
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