Об этом мэр Краснодара написал в telegram.

По словам российского чиновника, запланированный в апреле концерт певицы украинского происхождения Ани Лорак будет неизбежно отменен. Наумов сообщил, что он и жители Краснодара в целом выступают против проведения шоу, "людей, признающихся в любви правящей украинской власти".

Наумов отметил, что ни один предприниматель, актер, певец или певица, имеющие неприемлемую в России позицию по так называемой СВО не должны зарабатывать на территории РФ.

"Мы не можем гарантировать, что эти деньги не пойдут в поддержку воюющих против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы" - написал Наумов.