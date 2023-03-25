Не ждут и в РФ: в Краснодаре отменили концерт Ани Лорак
Мэр российского города Краснодар Евгений Наумов заявил об отмене концерта певицы украинского происхождения Ани Лорак, не поддержавшей Украину
Об этом мэр Краснодара написал в telegram.
По словам российского чиновника, запланированный в апреле концерт певицы украинского происхождения Ани Лорак будет неизбежно отменен. Наумов сообщил, что он и жители Краснодара в целом выступают против проведения шоу, "людей, признающихся в любви правящей украинской власти".
Наумов отметил, что ни один предприниматель, актер, певец или певица, имеющие неприемлемую в России позицию по так называемой СВО не должны зарабатывать на территории РФ.
"Мы не можем гарантировать, что эти деньги не пойдут в поддержку воюющих против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы" - написал Наумов.
- Напомним, певица украинского происхождения Ани Лорак после начала российского вторжения в 2014 году не прерывала связи с российским шоу-бизнесом.
- В феврале 2022 года, после широкомасштабного вторжения России в Украину, Лорак не осудила страну-агрессора, в которой проживала и работала.
- 2 марта 2022 Ани Лорак заявила, что в Украине продолжается убийственная и разрушительная война, и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное