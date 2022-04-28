"Не ждите момента, когда придется идти пешком": Гайдай анонсировал на 28 апреля эвакуацию из пяти городов Луганщины
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал на 28 апреля эвакуацию из Рубежного, Попасной, Лисичанска, Горского и Северодонецка и сообщил места сбора
Об этом он написал в телеграм.
"28 апреля эвакуационный транспорт будет ждать желающих спастись от "русского мира" в пяти городах. Это Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское и Северодонецк", - отметил Сергей Гайдай.
Каждого желающего эвакуироваться, кто придет или кого привезут волонтеры или полиция, доставят в железнодорожные вокзалы Донбасса или безопасные регионы Украины. Руководитель ОВА призвал людей выезжать, ведь сейчас можно доставлять в Луганскую область продукты более или менее регулярно и развозить их по бомбоубежищам, однако ситуация может осложниться.
"Не ждите того момента, когда придется эвакуироваться пешком. Прорываться из-под огня россиян, как это делают жители Рубежного и Попасной, тех частей городов, где идут бои. Мы знаем, скольким удалось выбраться, однако нам неизвестно, какое количество людей россияне расстреляли за попытки эвакуироваться. Не упускайте возможности. Сейчас это безопасно и бесплатно. Эвакуационный транспорт готов", - подчеркнул он.
В фейсбуке Сергей Гайдай добавил, что эвакуация бесплатна, а в более безопасных городах у людей будет жилье, пища, одежда и медицинская помощь. Также он сообщил места сбора для выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск: центр города, ул. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;
- Горское: Дом культуры "Украина", Гагарина, 13-А;
- Попасная: ул. Мира, 155 и 142.
Глава ОВА отметил, что в Луганскую область доставят гуманитарный груз.
- 27 апреля в результате мощных обстрелов в Луганской области было разрушено 13 домов в Лисичанске, еще 10 - в Попасной. Есть погибшие и раненые.
- Глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика сообщил о мощных ночных обстрелах в городе и продолжении эвакуации людей.
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