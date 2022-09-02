"Не ждите катастроф, чтобы принимать решение": Зеленский на форуме "Амброзетти" призвал страны разрывать отношения с РФ из-за ее радиационного шантажа

Об этом заявил Президент Зеленский в ходе международного экономического форума "Амброзетти".

"Украина оказалась в эпицентре российского радиационного шантажа именно сейчас. Российская армия еще в марте захватила Запорожскую атомную станцию и до сих пор удерживает ее. Это самая большая атомная станция Европы – там шесть атомных реакторов", – заявил Зеленский.

Российские оккупанты неоднократно обстреливали ЗАЭС: "В ночь на 4 марта – они обстреляли здания станции из танков, есть видеоподтверждение".

Так же под прикрытием АЭС рашисты обстреливают соседние города и районы, или давить на Украину и Европу, подчеркнул президент Украины.

Они хотят, чтобы вы проявили слабость, чтобы вы сдались и перестали поддерживать Украину. Вот для чего Россия осуществляет этот радиационный шантаж.

Мы должны обеспечить полное соблюдение каждого обещания по усилению давления на Россию, чтобы наконец остановить радиационный шантаж, обеспечить полную безопасность Запорожской АЭС и четырем другим крупным атомным объектам в Украине. Должны подтверждаться действиями все слова о поддержке Украины оружием, снарядами, финансами, пока идет эта война. Россия не понимает слова мира. Но очень хорошо чувствует силу на поле боя", – уверяет Зеленский.

Президент Украины заявил, что сила должна быть за Украиной и свободным миром.

"За санкциями, которые мир применяет как самозащиту от агрессии России. Сила должна быть и за бизнесом, прежде всего Европы. Репутация ни одной из компаний не выдержит лучевой болезни. Поэтому следует немедленно разрывать отношения со страной, пошедшей на радиационный шантаж. И не ждите катастроф, чтобы принимать решение, переходите к прогнозируемым партнерам. Украина – именно такой партнер", – добавил глава государства.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.

1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.

В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.

По словам президента Зеленского, кафиры пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории ЗАЭС. На станции остаются пять представителей.

Сообщалось, что инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками Запорожской АЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".

В Минэнерго говорят, что отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит угрозу, потому что внутри остается ядерный материал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прибытие на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, отметив, что сам факт, что такая миссия состоялась – это хорошо при всех провокациях российских военных и циничных обстрелах Энергодара и территории станции.

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