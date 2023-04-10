"Не ждем волшебных дат, действуем спокойно": Данилов об украинском контрнаступлении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление происходит каждый день, а информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины
Об этом он написал в Twitter.
"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины", - отметил Данилов.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска узнают первыми, когда Украина пойдет в контрнаступление и это будет очень скоро.
- 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- Также 8 апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал цель "слива" секретных данных о контрнаступлении ВСУ.
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