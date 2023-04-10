Об этом он написал в Twitter.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины", - отметил Данилов.