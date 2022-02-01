Не жалею, но скучаю по сборной Украины, - футболист, во время войны покинувший "Шахтер" и сбежавший в Россию
Защитник "Динамо" Иван Ордец заявил, что не жалеет о переходе в московский клуб в 2019 году
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Также футболист подчеркнул, что не жалеет о том, что перешел в российский клуб, хотя и скучает по сборной Украины.
"Сожалел ли о переходе в Россию? О переезде - нет, но был момент, когда я реально скучал по сборной. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький - все понимаю. Конечно, верил, что дождусь вызова в сборную. Думал, может что-то изменится. Не может все продолжаться до бесконечности... Полтора года надеялся, что ситуация изменится. Но..." - сказал Иван Ордец.
29-летний Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Мариуполе".
В 2019 году Ордец бесплатно перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".
В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол. После переезда в Россию в национальную команду не вызывается.
- В июне 2019-го московское "Динамо" объявило о трансфере Ивана Ордеца.
- 23 июня экс-защитник сборной Украины Иван Ордец признался, что не жалеет о своем трансфере в московское "Динамо".
- 2 июля украинский защитник "Динамо" Иван Ордец рассказал, что хочет, чтобы состоялся матч Украина - Россия.
- 23 ноября центральный защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".
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