Не жалею, но скучаю по сборной Украины, - футболист, во время войны покинувший "Шахтер" и сбежавший в Россию

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".



Также футболист подчеркнул, что не жалеет о том, что перешел в российский клуб, хотя и скучает по сборной Украины.



"Сожалел ли о переходе в Россию? О переезде - нет, но был момент, когда я реально скучал по сборной. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький - все понимаю. Конечно, верил, что дождусь вызова в сборную. Думал, может что-то изменится. Не может все продолжаться до бесконечности... Полтора года надеялся, что ситуация изменится. Но..." - сказал Иван Ордец.

29-летний Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Мариуполе".



В 2019 году Ордец бесплатно перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".



В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол. После переезда в Россию в национальную команду не вызывается.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb