"Не жалей их там": обнародована переписка убитого на Киевщине оккупанта с его близкими

Украинские военные в телефоне одного из российских военных, ликвидированного под Киевом, нашли переписку с его близкими, в которой ему советуют не жалеть украинцев. Соответствующие фотографии опубликовала советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.



"Оккупант обещает сестре, что война продлится недолго, а любимая девушка желает оккупанту "не жалеть" украинцев", - отметила Шевцова.



Следовательно, обнародованная переписка в телефоне оккупанта свидетельствует о том, что заявления пленных российских оккупантов, что они вроде бы не знали, куда и зачем отправляются, является ложью.







Фото: Алена Шевцова/ facebook