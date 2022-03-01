"Не жалей их там": обнародована переписка убитого на Киевщине оккупанта с его близкими
Она свидетельствует о том, что российские оккупанты действительно знали, куда и зачем едут
Украинские военные в телефоне одного из российских военных, ликвидированного под Киевом, нашли переписку с его близкими, в которой ему советуют не жалеть украинцев. Соответствующие фотографии опубликовала советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.
"Оккупант обещает сестре, что война продлится недолго, а любимая девушка желает оккупанту "не жалеть" украинцев", - отметила Шевцова.
Следовательно, обнародованная переписка в телефоне оккупанта свидетельствует о том, что заявления пленных российских оккупантов, что они вроде бы не знали, куда и зачем отправляются, является ложью.
Фото: Алена Шевцова/ facebook
- Напомним, оккупанты в ближайшее время готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию.
- В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине.
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