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Не зерном единым: украинские металлурги стремятся возобновить экспорт морскими путями

21 октября, 2023 суббота
13:59
Экономика

В октябре в один из черноморских портов Украины зашло грузовое судно, которое может экспортировать крупную партию железной руды в Китай. Удастся ли украинским металлургам возобновить экспорт железорудной продукции морскими путями?

Об этом пишет NV Бизнес

Из-за полномасштабного вторжения горнодобывающие предприятия Украины не могли отправлять свою продукцию через черноморские порты.

Впрочем, в октябре один из черноморских портов Украины принял сухогруз Jolanda под флагом Либерии, и это может изменить ситуацию в отрасли.

Руда к зерну

Новый зерновой коридор из портов большой Одессы работает уже месяц. Маршрутом для гражданских судов в порты Одессы воспользовалось 31 судно: в основном они были загружены агропродукцией, впрочем, несколько балкеров перевезли продукцию горно-металлургического комплекса Украины – это Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy с продукцией предприятий Группы Метинвест.

Их движение назвали прорывом транспортной блокады, ожидая новые суда под погрузку сталью и рудой. И это произошло в начале октября.

"Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а 5 новых судов направляются в порты на загрузку", — сообщил с оптимизмом Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры.

Пока украинские металлурги называют этот коридор временным, несмотря на долгосрочные оптимистические прогнозы. К тому же есть сомнения в его безопасности. Для его превращения в полноценный маршрут военно-политическое руководство Украины и бизнес еще должны приложить дополнительные усилия.

В горной компании Ferrexpo с украинскими активами в Полтавской области это событие считают многообещающим началом потенциального полного разблокирования и возобновления логистики морскими путями.

"Пока мы очень внимательно наблюдаем и оцениваем ситуацию. Вопросы безопасности остаются для нас значимыми", - говорят в Ferrexpo. В пресс-службе объясняют, что этот вопрос безопасности влияет, в частности, и на количество судовладельцев, которые готовы работать на отлаженном участке. "Сегодня этот список значительно ограничен", - констатировали в Ferrexpo, добавив, что на стоимость фрахта влияют высокие риски.

С тем, что ситуация улучшается, согласен и Олег Панасенко, главный редактор издательства "Порты Украины": грузоподъемность судна Jolanda – 180 тысяч тонн – позволит перевозить большие объемы железорудной продукции на большие расстояния.

Море поможет

До полномасштабного вторжения и начала морской блокады более 60% продукции горно-металлургического комплекса Украины экспортировали в порты Китая. Куда направится судно под флагом Либерии, станет известно после его загрузки. И если порт назначения будет китайским, это может стать еще одной хорошей новостью.

По словам эксперта Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, флаг, под которым идет судно, или владелец также играет роль. "Любой экспорт в Китай - неважно, зерно или руда - играет своеобразную роль в безопасности. Потому что для РФ мешать китайскому импорту как-то не очень... Точно такая ситуация с турецким импортом", - говорит Клименко.

К тому же после атак Украины на российский черноморский флот те уже не могут спокойно находиться в открытом море и останавливать торговые суда для осмотра.

В случае восстановления морского пути для руды улучшатся не только показатели экспорта, но и объемы производства горнодобывающих предприятий Украины, которые в нынешних сложных условиях вынуждены работать на 25-30% своей максимальной мощности.

Увеличение количества судов приведет к уменьшению стоимости фрахта и других обязательных платежей.

"Этому однозначно будет способствовать готовность международных страховых компаний покрывать риски судовладельцев при работе с украинскими глубоководными портами Черного моря", — констатируют в Ferrexpo.

  • В октябре 2023 года в эфире Еспресо президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что уменьшить страх судовладельцев заходить в чернорморский коридор безопасности можно благодаря готовности международных страховых компаний покрывать риски судовладельцев при работе с грузами, транспортируемыми морским путем.

  • Опубликован рейтинг 1000 украинских компаний, получивших наибольший доход в 2022 году.

Одесса
зерно
экспорт зерна
Ferrexpo
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