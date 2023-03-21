Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Прилагая сверхчеловеческие и организационные усилия украинские войска стабилизировали оборону Бахмута. ВСУ смогли перейти к проактивным действиям с использованием механизированных подразделений, чтобы как минимум остановить продвижение противника и создать условия, чтобы его отбросить. Уже в открытом доступе есть материалы, как наши механизированные подразделения применяют американские бронетранспортеры М113, а это самые легкие машины, которые сейчас может выдержать почва. И если такие машины используются для контратак против россиян, то это показывает, что наши войска чувствуют себя в более стабильном и надежном положении, чем неделю назад", - отметил эксперт.

Иван Киричевский добавил, что вопреки усилиям врага на Бахмутском направлении, наши логистические коммуникации поддерживаются, потому что нам нужно подвозить боекомплект не только для пехоты, но и для бронетранспортеров.

"Описывая ситуацию в Бахмуте, мы не можем не вспомнить Авдеевку. Ситуация выглядит так, что, не завершив кампанию боев за один город, враг хочет попытаться нас сковать боями за другой важный для нас город, Авдеевку. К сожалению, россияне умеют собирать большие массивы данных, но, к счастью, они с ними не обращаются профессионально. Они ставят задачи, но не оценивают своих собственных возможностей. Поддерживать должным образом уровень огневого влияния и усилий под Бахмутом противнику помогало то, что он туда стянул всю имеющуюся крупнокалиберную артиллерию, самоходные минометы "Тюльпан", самоходные пушки типа 2С7 калибра 203 мм, которые известны под индексом "Пион". А мобилизационный резерв и вагнеровцы были придатком. Армия РФ демонстрирует перенос усилий на Авдеевку, они думают растянуть наши коммуникации и хотят сковать наши войска. Но для того, чтобы разрушать имеющиеся объекты в Авдеевке, россияне были вынуждены полагаться на применение планирующих бомб из тактической авиации", - прокомментировал военный эксперт.

Иван отметил, что Авдеевка преимущественно разрушена, но там еще остается крупный индустриальный объект, который можно использовать для обороны – это местный коксохимический комбинат.

"Россияне начали снимать часть подразделений даже из Бахмута. Растягивая свои ресурсы, они могут потерпеть близкую к катастрофе неудачу и создать нам предпосылки, чтобы мы и там перешли к контрнаступлению, отбрасывая противника от этих двух важных для нас городов. Когда дело доходит до того, что Силы Обороны Украины навязывают противоборство противнику, то он начинает пассовать. И ВСУ имеют простор для применения асимметричных методов ведения обороны, которые в разы ускоряют количество потерь в живой силе врага", - подытожил Киричевский.