"Не защищают от коронавируса": Минздрав призвал прекратить использовать пластиковые прозрачные маски

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.



В министерстве отмечают, что пластиковые прозрачные маски не имеют ничего общего со средством индивидуальной защиты, о них также не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.



"Фактически люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты", - подчеркнули в Минздраве.



Это связано с тем, что такие маски не прилегают плотно к лицу, поэтому не защищают от инфицирования ни того, кто ее носит, ни людей рядом.



Министерство отмечает, что вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот. Не стоит использовать марлевые маски – они не обеспечивают должного уровня защиты.



Кроме этого, маску рекомендуют менять каждые четыре часа или как только она стала влажной. Маску нельзя использовать повторно и трогать ее наружную часть руками.



Снимать маску нужно с ушей за резинки по бокам. После этого ее необходимо свернуть и выбросить в мусорник.

Напомним, японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19.