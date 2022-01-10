"Не защищают от коронавируса": Минздрав призвал прекратить использовать пластиковые прозрачные маски
Министерство здравоохранения призвало отказаться от пластиковых прозрачных масок, которые применяются работниками сферы обслуживания, ресторанов, кафе и гостиниц.
Об этом сообщает Минздрав в Facebook.
В министерстве отмечают, что пластиковые прозрачные маски не имеют ничего общего со средством индивидуальной защиты, о них также не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.
"Фактически люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты", - подчеркнули в Минздраве.
Это связано с тем, что такие маски не прилегают плотно к лицу, поэтому не защищают от инфицирования ни того, кто ее носит, ни людей рядом.
Министерство отмечает, что вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот. Не стоит использовать марлевые маски – они не обеспечивают должного уровня защиты.
Кроме этого, маску рекомендуют менять каждые четыре часа или как только она стала влажной. Маску нельзя использовать повторно и трогать ее наружную часть руками.
Снимать маску нужно с ушей за резинки по бокам. После этого ее необходимо свернуть и выбросить в мусорник.
- Напомним, японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное