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"Не защищают от коронавируса": Минздрав призвал прекратить использовать пластиковые прозрачные маски

10 января, 2022 понедельник
13:23
Общество

Министерство здравоохранения призвало отказаться от пластиковых прозрачных масок, которые применяются работниками сферы обслуживания, ресторанов, кафе и гостиниц.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

В министерстве отмечают, что пластиковые прозрачные маски не имеют ничего общего со средством индивидуальной защиты, о них также не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

"Фактически люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты", - подчеркнули в Минздраве.

Это связано с тем, что такие маски не прилегают плотно к лицу, поэтому не защищают от инфицирования ни того, кто ее носит, ни людей рядом.

Министерство отмечает, что вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот. Не стоит использовать марлевые маски – они не обеспечивают должного уровня защиты.

Кроме этого, маску рекомендуют менять каждые четыре часа или как только она стала влажной. Маску нельзя использовать повторно и трогать ее наружную часть руками.

Снимать маску нужно с ушей за резинки по бокам. После этого ее необходимо свернуть и выбросить в мусорник.

  • Напомним, японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19.

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