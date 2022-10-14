Об этом сообщает САП.

Отмечается, что нардеп не внесла в свою декларацию о доходах за 2020 год сведения о владении двумя квартирами в Киеве, нежилыми помещениями в Харькове и автомобилем. Совокупная стоимость всего имущества, не внесенного в декларацию, превішает 4,4 млн грн.

НАБУ добавляет, что это более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Этим Колесник нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В настоящее время нардепу объявили подозрение по статье ч. 1 ст. 366-2 УК (декларирование недостоверной информации).

12 октября стало известно, что в суд направлено дело депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн.