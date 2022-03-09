Не задавать оккупантам прямых вопросов об их войсках, но пытаться расспросить, откуда приехали: в Генштабе дали инструкции, как собирать и передавать информацию о враге

Инструкцию Генштаб опубликовал в Facebook.



В ВСУ предупреждают, что нужно осторожно задавать вопросы, чтобы не подвергнуться опасности.



"Ты можешь собирать и передавать данные о передвижении врага. Но делать это надо осторожно, чтобы не подвергнуть себя опасности. Не задавать оккупантам прямых вопросов об их войсках, стараться не проявлять излишней агрессии во время разговоров. Но вместе с тем пытаться осторожно расспрашивать, откуда приехали или как далеко ехали. Это касается и численности", – сообщают в Генштабе.



Также советуют максимально скрыто делать видео- или фотосъемку.



"Во время видео- или фотосъемки стараться делать это максимально скрытно, осторожно, используя какие-то укрытия. При этом сразу придумать простую и вероятную легенду, что именно ты делаешь в этом месте (убежало домашнее животное, шел за продуктами или лекарствами, навестить больного…). После передачи фото или видео, сразу удалять их с телефона. Пытаться не вести записи, а запоминать те или иные вещи. По возможности все записи шифровать – заменять названия техники на что-то другое, например на список покупок продуктов или лекарств", - говорится в инструкции.

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