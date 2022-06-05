Не забывайте о героях, державших крепость Азовсталь, - отец бойца полка "Азов"
Отец бойца "Азов" Евгений Сухарников рассказал, что у родственников нет информации о состоянии находящихся в плену защитников Мариуполя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Родственники бойцов не проинформированы, большинство новостей мы узнаем из СМИ. Идут сложные переговоры, лишних вещей вообще не выводят. Все, что мы можем сейчас делать - это не давать обществу забыть о наших героях, которые защищали Мариуполь и держались в "крепости" Азов . Сейчас всхлынул медийный ажиотаж. Мы боимся, что наши дети, родители, мужчины останутся там в информационном вакууме. Будет труднее их оттуда вытащить, а нашим врагам будет легче сделать с ними что-то плохое. Не забывайте о тех, кто нас защищал", - подчеркнул Сухарников.
Также отец бойца "Азов" добавил, что была надежда на открытую дорожную карту обмена защитников Мариуполя.
"Когда начался вывод гарнизона - были определенные надежды. Была надежда, что есть открытая дорожная карта, согласно которой будут происходить обмены. К сожалению, если она есть - нам об этом неизвестно. Появилась общественная организация "Женщины из стали", которая обьединяет родственников, жен и матерей бойцов, находящихся на неподконтрольной территории. Это будет один из рычагов влияния на процесс", - отметил Сухарников.
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