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OPINION

Не забыть о снеге

22 ноября, 2022 вторник
21:03
Мнение Константин Москалец

Как-то один человек в средневековой Японии написал деловое письмо и вскоре получил ответ: "Вы ни словом не упомянули о выпавшем сегодня снеге. Как можно начинать вести дела с таким грубым и невоспитанным партнером?!"

В свое время я регулярно писал письма и делал записи в дневник. Случалось, что возвращался к любимой тетради и дважды, и трижды в день, записывая услышанную мысль, меткое словцо или цитату, которая пришлась к сердцу. Еще – названия книг, которые стоит прочесть, фильмы, которые стоит посмотреть, города и картинные галереи, где стоит побывать. Естественно, что случались записи и о любви, и об одиночестве, о том, чем обычно делятся исключительно с самыми близкими друзьями или принципиально не делятся ни с кем и никогда. После того как мои дневники несколько раз попали в посторонние руки, я стал задумываться над тем, чтобы от их избавиться. Нехорошо держать таких информированных учителей в собственной комнате! В конце концов, спустя десятилетия тщательного дневниковедения наличие многочисленных тетрадей с тайнами и откровениями окончательно доконало меня, как и неведомо кем возложенная обязанность ежедневной записи трудов и дней. Ведь события, достойные внимания и записи, происходят не каждый день. Не каждый день нас навещают и ангелы вдохновений, и бесы разочарований и проклятий. Дневниковый жанр лично для меня медленно начал угасать, отступая в темноту и укрываясь густым слоем пыли. В какой-то день, повинуясь импульсу из категории тех, неотзывных и неопровержимых, я открыл дверцу жарко натопленной печки и сжег первую десятку тетрадей, исписанных еще совсем другим, чем нынешним, школьным почерком.

Спустя десятилетия усердного дневниковедения наличие многочисленных тетрадей с тайнами и откровениями окончательно доконало меня, как и неведомо кем возложенная обязанность ежедневной записи трудов и дней. Ведь события, достойные внимания и записи, происходят не каждый день

Дальше настал черед армейских дневников, потом львовских, киевских... Сжигая, я не перечитывал их, но тетради в огне иногда сами раскрывались на одной из страниц. Приглядываясь к темневшим и скручивающимся строкам, которые исчезали в пламени, я иногда кривился, словно от зубной боли, или же улыбался: а, помню... ох, было, хорошо, что прошло навеки... ты смотри, а я и забыл о том случае...

Затем в сознании запала необъятная тишина и чистота. Больше нечего было жечь. Вся нынешняя карма с ее грехами и добродетелями была уничтожена. Можно было начинать жизнь с нового, совершенно чистого листа, стараясь теперь быть осторожнее и бережнее в лелеянии искусства, заполняя дни и ночи словами, мыслями и поступками. Удобнее расставлять знаки препинания. Четче прописывать пренебрежительное отношение к подлым людям. Не бояться выражать восторг, благодарность и поддержку людям благородным, способным на добродетель и экзистенциальный подвиг быть достойно, быть мужественно. Тем, кто видит и уважает снег. Тем, кто сообщает о нем согражданам как об одном из важнейших событий нашей земной жизни.

Сейчас идет война. Сейчас нет времени на дневники. Мы с большим интересом читаем новости, чем художественную литературу. Когда уже совсем невыносимо хочется писать, можно обратиться к социальным сетям или к полуживому своему блогу. Однако странным остается то, что с приходом интернета и возможностей общения, которые когда-то казались просто фантастическими, мы потеряли умение доверчивого, интимного общения как с собственной душой, в дневнике, так и с другими, в переписке в первую очередь. Наши писания в социальных сетях остаются безадресными по определению. Это, вспоминая Ницше, письмо для всех и ни для кого. Конечно, мы приблизительно представляем несколько причудливый многоголовый образ нашего коллективного читателя на фейсбуке, выделяя там с десяток особо дорогих сердцу или важных лиц. Однако мы крайне редко теперь пишем и общаемся лицом к лицу, делая это преимущественно для решения деловых конфиденциальных вопросов, а не для сообщений о более тусклом цвете опавших листопадных листьев.

С приходом интернета и возможностей общения, которые когда-то казались просто фантастическими, мы потеряли умение доверчивого, интимного общения как с собственной душой, в дневнике, так и с другими, в переписке прежде всего. Наши писания в социальных сетях остаются безадресными по определению

Где подевались восхищенные слова о невероятных вещах, в которых ничего не было от деловитости и озабоченности, однако так много было от внутренней свободы и неподвластности чужим мыслям? Мы описывали свои впечатления от прочитанной книги не для того, чтобы добавилась еще одна сотня подписчиков на Инстаграмме, а потому, что не могли не поделиться с одним-единственным ближайшим другом мнениями, переполнявшими нас после чтения. Мы твердо знали, что только он один, этот друг-брат, способный понять нас полностью, а остальные – нет, не поймут, станут смеяться и показывать пальцами. Именно так и происходит, к сожалению, не раз на вездесущем фейсбуке теперь, когда человек опрометчиво поделится собственным мнением или эмоцией, далекой от конвенционных форм стадного поведения или и противным им.

Кто знает, может, мы теперь находимся в процессе выработки совершенно новых коммуникационных форм и навыков; может быть, будут найдены варианты чисто профессионального общения, может, появятся социальные сети для поклонников чая и отдельно – для поклонников кофе. Пока мы сокрушаемся, что уходят в прошлое древние формы письма, такие как дневник, письмо или роман, кто-то из молодых и талантливых программистов создает сайт, где можно будет доверительно рассказать о первом или последнем снеге, и этот рассказ окажется важным для миллионов. ...

Специально для Эспрессо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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