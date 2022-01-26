"Не вызывает наших возражений": в МИД Украины отреагировали на передачу РФ ответа США по "гарантиям безопасности"
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
По его словам, Украина и США находились в тесном дипломатическом взаимодействии, в том числе при подготовке ответа РФ.
"Наша позиция учтена и предложения, которые американская сторона отправила России в части Украины, не вызывают наших возражений", - подчеркнул Николенко.
- 26 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставили ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать ее не планируют. Министерство иностранных дел РФ подтвердило получение от США письменного ответа по "гарантиям безопасности".
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