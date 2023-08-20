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"Не выставка дронов, а закрытое мероприятие": глава Черниговской ОВА о событии в драмтеатре

20 августа, 2023 воскресенье
15:28
Война с Россией

В черниговском драмтеатре, куда 19 августа попадала российская ракета, по данным начальника ОВА, проходила не выставка дронов, а закрытое мероприятие

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предполагала привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обставить", - пояснил начальник ОВА.

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По информации Чауса, в момент удара посторонних посетителей в драмтеатре Чернигова не было, однако это будут устанавливать правоохранители.

"Сработал сигнал воздушной тревоги, организаторы и участники спустились в укрытие, находились там до завершения воздушной тревоги. То есть они были в укрытии, когда в театр прилетела ракета. Среди участников очень мало пострадавших. Большинство пострадавших - это люди, которые заходили и проходили рядом". , проезжали на транспорте, мирные жители", – добавил Чаус.

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Напомним, что утром субботы, 19 августа 2023 года, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. В результате попадания погибли 7 человек, среди них - ребенок, 148 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что российская ракета попала непосредственно во Дворец культуры на центральной площади города. Из-за ударной волны повреждены крыши пятиэтажных домов.

В результате обстрела Россией исторического центра города Чернигова полностью разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, еще одна архитектурная достопримечательность национального значения получила повреждения.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что для атак россияне выискивают гражданские объекты, наиболее символические для украинцев. Организация публичных мероприятий в Украине во время войны несет потенциальный риск.

Выставка дронов в черниговском драмтеатре: что известно

В эфире телемарафона корреспондентка Александра Денисенко сообщила с места событий, что во время российского ракетного удара в Чернигове проходила выставка производителей дронов.

Впоследствии соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская на своей странице в Facebook сообщила, что во время объявления воздушной тревоги мероприятие остановили, участникам несколько раз подчеркнули необходимость пойти в укрытие. Однако, по ее словам, часть людей пошли на улицу.

О мероприятии свидетельствует и анонс, опубликованный накануне в телеграм-канале Victory Drones. В нем приглашали производителей, военных, аэрошколы и социально-ответственные бизнесы для демонстрации дронов.

Мероприятие было запланировано на субботу, 19 августа, в 10:00. В то же время, точное место проведения организаторы не указывали. Конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Событие проводилось совместно с Черниговской ОВА и кластером оборонных технологий Brave1.

При этом в пресс-службе Черниговского горсовета заявили, что выставка не согласовывалась с местными властями. По их словам, "никаких разрешений не предоставлялось".

Из-за российского теракта в Чернигове объявили трехдневный траур с 19 по 21 августа.

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російська армія
Чернигов
окупанти
ракетний удар
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