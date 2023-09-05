Не вышли с рынка РФ: в здании парламента Финляндии перестали продавать продукцию Pepsi
В здании парламента Финляндии прекратили продажу продукции Pepsi: компания не вышла с рынка России и продолжает вести там свой бизнес
Об этом пишет Yle .
Как сообщил управляющий рестораном в парламенте, напитки компании уже убрали с прилавков.
Отмечается, что ранее один из финских депутатов, Туомас Кеттунен, предложил прекратить продажу в парламенте продукции американской компании Pepsi, которая, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, продолжает работать в РФ, платя налоги и поддерживая экономику.
- В прошлом году американские Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. подверглись стремительному росту продаж в России. Несмотря на вторжение в Украину, они продолжили свою деятельность и получили рекордную прибыль.
- 1 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.22 Покупка 37.22Продажа 37.92
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное