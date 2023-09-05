Не вышли с рынка РФ: в здании парламента Финляндии перестали продавать продукцию Pepsi

Об этом пишет Yle .

Как сообщил управляющий рестораном в парламенте, напитки компании уже убрали с прилавков.

Отмечается, что ранее один из финских депутатов, Туомас Кеттунен, предложил прекратить продажу в парламенте продукции американской компании Pepsi, которая, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, продолжает работать в РФ, платя налоги и поддерживая экономику.